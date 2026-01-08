ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ... ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ

Shukra Gochar Phala: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಶ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಜನವರಿ 31, 2026ರಂದು ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದರರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಶುಕ್ರ ಭುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ, ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದೆ.
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಶುಕ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉನ್ನತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.