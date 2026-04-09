ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ: 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Akshaya Tritiya 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಯನ್ನು ʼಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯʼ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶವಾದ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ʼಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗʼವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ʼಶುಕ್ರದೆಸೆʼಯೂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ ಧನಕಾರಕನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರವು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಬಂಗಾರದಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಿಂದು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ವಿರಸ ತಣಿದು ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ.
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.