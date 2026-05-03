actress reveals industry experience: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮದಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ತನಗೆ ಕೇವಲ 19ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.
ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಮದಾಲಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬಳು ನಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ, ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಾತಾವರಣ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿತು ಆದರೂ ತಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಮದಲಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಂತರ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರಲು ಈ ಘಟನೆ ತನಗೆ ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ಮದಲಸ ಹೇಳಿದರು.
ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮದಲಸ ಶರ್ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ಮದಲಸ ಶರ್ಮಾ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಮಿಮೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.