Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬೇಡಿಕೆ!.. ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಆಸೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬೇಡಿಕೆ!.. ಡೈರೆಕ್ಟ್‌ ಆಸೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 03, 2026, 05:29 PM IST|Updated: May 03, 2026, 05:29 PM IST

 actress reveals industry experience: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Madalsa Sharma bikini demand incident1/7

 ನಟಿ ಮದಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ತನಗೆ ಕೇವಲ 19ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತನ್ನನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು.  

Madalsa Sharma bikini demand incident2/7

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.  

Madalsa Sharma bikini demand incident3/7

ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್‌ ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಮದಾಲಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬಳು ನಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ, ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ.  

Madalsa Sharma bikini demand incident4/7

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ವಾತಾವರಣ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿತು ಆದರೂ ತಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

Madalsa Sharma bikini demand incident5/7

ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಮದಲಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಂತರ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರಲು ಈ ಘಟನೆ ತನಗೆ ಕಲಿಸಿತು ಎಂದು ಮದಲಸ ಹೇಳಿದರು.  

Madalsa Sharma bikini demand incident6/7

ಅನುಪಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮದಲಸ ಶರ್ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Madalsa Sharma bikini demand incident7/7

 ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಟಿವಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ಮದಲಸ ಶರ್ಮಾ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಮಿಮೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.  

Tags:
anupamaa actress
Madalsa Sharma casting couch story
Madalsa Sharma bikini demand incident
Bollywood casting couch real stories
Madalsa Sharma news
Anupamaa actress Madalsa Sharma
TV actress interview news
ಅನುಪಮಾ ನಟಿ
ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕಥೆ
ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಬಿಕಿನಿ ಬೇಡಿಕೆ ಘಟನೆ
ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಸಂದರ್ಶನ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ: ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ

ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ: ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆರೋಪ

bengaluru case5 min ago
2

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ಗಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಜಗಳ..!? ಕೊನೆಗೂ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ಬಯಲು

Trisha Krishnan25 min ago
3

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾರುಣ ಸಾವು: ಕೆಇಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

Bagalkote Electrocution Death33 min ago
4

CSK ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ

IPL 202638 min ago
5

IPL 2026 Captains Report Card: ಶ್ರೇಯಸ್–ರಜತ್ ಮಿಂಚು, ಹಾರ್ದಿಕ್–ಪಂತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಕಷ್ಟ!

IPL 2026 Captains Report42 min ago