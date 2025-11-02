Madhuri Dixit : ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ 'ಧಕ್ ಧಕ್ ಗರ್ಲ್' ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧುರಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಈಕೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದರು.. ಯಾರದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಧಕ್-ಧಕ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಮಾಧುರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಟರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಧಕ್ ಧಕ್ ಹುಡುಗಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧುರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಧುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಭಿಮಾನಿ, 'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, 73 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಈ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು 'ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್'. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಗಜಗಾಮಿನಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು 2000 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಧುರಿ ಜೊತೆಗೆ, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂಜುಲಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮಾಧುರಿ 1984 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.