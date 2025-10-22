ದೀಪಾವಳಿಯಂದೇ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ : ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟು ತಲೆಬೋಳು

Actress firework incident : ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡಗಳೂ ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಬೋಳಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಸಹ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ತಲೆ ಬೋಳಾದ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಎಂದು ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಧುರಿಯರು .. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು..
ಆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ನಾನು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದರು.