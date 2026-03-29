ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌

Madhuri Dixit Song: ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವುದು ಆ ಸಾಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
90 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ನಾಯಕರು, ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅವರ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿದೆ.. ಅದು ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಾಂಗ್.. ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು..
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಂಗ್ನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮದುವೆಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ 1 ಕೋಟಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಮೇಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು..
ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1993 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.