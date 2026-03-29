English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌

Madhuri Dixit Song: ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವುದು ಆ ಸಾಂಗ್‌? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 
1 /5

90 ರ ದಶಕದ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಹಾಡುಗಳು, ನಾಯಕರು, ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಅವರ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ‌  

2 /5

ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿದೆ.. ಅದು ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಖಲ್ನಾಯಕ್ ಚಿತ್ರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಾಂಗ್.. ಈ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡಿನ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು..  

3 /5

90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಂಗ್‌ನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮದುವೆಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.   

4 /5

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ 1 ಕೋಟಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಾಂಗ್‌ನ ಮೇಲ್‌ ವರ್ಷನ್‌ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು..   

5 /5

ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1993 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಖಲ್ನಾಯಕ್‌ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.   

Madhuri Dixit Song Madhuri Dixit ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹಾಡು *ಖಲ್ನಾಯಕ್* ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀಚೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ Khalnayak Song

Next Gallery

