Natural black hair remedy: ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೆಂದೂ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್-ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು.
ಹೌದು, ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಕಾಯಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗುವುದು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಅದ್ಭುತ ಉಪಾಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.