English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 
 
1 /9

ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.  

2 /9

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅವಿಟ್ಟಂ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪೂರತ್ತತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

3 /9

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಚಿಂತೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

4 /9

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

5 /9

ಈ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.   

6 /9

ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಒಳಹರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

7 /9

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

8 /9

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)   

Maha Shivaratri 2026 Maha Shivaratri 2026 Date Maha Shivaratri 2026 in India Calendar Maha Shivaratri 2026 Tamil Calendar Maha Shivaratri 2026 Date and Time ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2026 ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕ 2026 ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ 2026 ತಮಿಳು ದಿನಾಂಕ ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

Next Gallery

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!