ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mahakumbha mela monalisa: ಕುಂಭಮೇಳ ಸುಂದರಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಗಿದೆ.ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ನೀಲಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅಂದು ವೈರಲ್ ಆದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಂದೂರಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಕೇವಲ ಅವರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿ Like ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 2BHK ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೂ" ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಈ ಬೆಡಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು..ಗುರುತ್ತೆ ಸಿಗದಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..