  ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ವೈರಲ್‌ ಸುಂದರಿ..ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mahakumbha mela monalisa: ಕುಂಭಮೇಳ ಸುಂದರಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬದಲಾಗಿದೆ.ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
1 /5

ಈ ನೀಲಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿ ಈ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅಂದು ವೈರಲ್‌ ಆದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಂದೂರಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.  

2 /5

ಕೇವಲ ಅವರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳಲದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿ Like ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

3 /5

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 2BHK ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೂ" ಆಫ‌ರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..  

4 /5

ಈ ಬೆಡಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

5 /5

ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು..ಗುರುತ್ತೆ ಸಿಗದಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

