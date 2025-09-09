ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ!!

ಈ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗವಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Mahalakshmi Rajayoga: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಆ ಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇವಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಯೋಗವಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯರಿ...
ತಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ಜಾತಕದ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)