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ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 29, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:23 AM IST

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect1/6

ಸೂರ್ಯ ಗೋಚಾರ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 16, 2026ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಆತ್ಮಕಾರಕ ಸೂರ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.   

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect2/6

ಸೂರ್ಯ ಗುರು ಸಂಯೋಗ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಗುರುವಿನ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅದುವೇ ಪ್ರಬಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ.

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect3/6

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ.. 

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect4/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭ, ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ.   

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect5/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.  

Mahalakshmi Rajayoga 2026 Effect6/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Mahalakshmi rajayoga
Rajayoga
Rajyog
SURYA GOCHAR
Surya Guru Yuti
ASTROLOGY
Kannada Astrology

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