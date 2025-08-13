ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಈ ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು 8 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ

ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2 % ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಡಿಎ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈಯಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳುವುದೋ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಯನ್ನು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರ ಡಿಎಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಂತೆಯೇ, ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (DA) ಶೇಕಡಾ ಎರಡು ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು DA ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 53 ರಿಂದ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.