  • 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

Budhaditya Yoga Effects: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು 2025ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಯೋಗಗಳು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಾಸಂ ಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ.
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ಅದ್ಭುತ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: 2026ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರತೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

