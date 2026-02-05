ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Mahashivratri 2026: ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಬರುವ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತುತರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು, 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿವೆ. ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಈಗ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವರರು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶುಭ ಅವಧಿಯು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ನೀವು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಅವಧಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ, ನೀವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)