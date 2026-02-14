300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ..! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾದೇವ

Mahashivratri 2026 : ನಾಳೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ... ಈ ಅದ್ಭುತ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು.. ತಿಳಿಯೋಣ..
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು 300 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ 12 ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು 4 ರಾಜ ಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಕತಾಳೀಯವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ..
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು 4 ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಸಧ್ಯ, ಶಿವ, ಶುಕ್ಲ, ಶೋಭನ್, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ, ಚಂದ್ರಮಂಗಲ, ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಭೋಲೇನಾಥ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)