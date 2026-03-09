ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!

Mahika Sharma kisses Hardik Pandya on field: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಭಾರತ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಕಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನಡುವೆ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ, ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮೈದಾನವೆಲ್ಲ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಜೊತೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಜಯದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು 1,33,000 ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮಹಿಕಾ ಚುಂಬನ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 World Cup ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ದರು.