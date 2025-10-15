English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Maithili Thakur : 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ MLA ಟಿಕೆಟ್‌!? ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಗ BJP ಸ್ಪರ್ಧಿ

Maithili Thakur : 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ MLA ಟಿಕೆಟ್‌!? ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಈಗ BJP ಸ್ಪರ್ಧಿ

Maithili Thakur join BJP : ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೈಥಿಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
1 /9

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಮೈಥಿಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಹಾರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

2 /9

ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಥಿಲಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಥಿಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು. ಈ ಗಾಯಕಿಗೆ ಅಲಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

3 /9

ಮೈಥಿಲಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಮೈಥಿಲಿಯ ಗಾಯನದ ಅಭಿಮಾನಿ. ಇವರ ಮರಾಠಿ ಭಜನ್ ಮಣಿ ನಯಿ ಭಾವ್ ಆನ್ ದೇವಾ ಮಾಲಾ ಪಾವ್ ಹಾಡು ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

4 /9

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಥಿಲಿ ಅನೇಕ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಯಕಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯಕಿ ಠಾಕೂರ್ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪಡೆದರು. 

5 /9

ಮೈಥಿಲಿ ಬಿಹಾರದ ಬೆನಿಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಅವಳ ತಂದೆ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹೀನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಥಿಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

6 /9

ಮೈಥಿಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಳು. ಅವಳು 12-13 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವಳನ್ನು ಎಂಸಿಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಳು.

7 /9

ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲ ಭವನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 'ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮೈಥಿಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

8 /9

ಮೈಥಿಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 5.12 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಥಿಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 5,00,000 ರಿಂದ 7,00,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12-15 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. 

9 /9

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಥಿಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅವಳು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಸಂಪತ್ತು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಗಾಯಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..

Maithili Thakur Maithili Thakur fees Maithili Thakur net worth Maithili Thakur song Maithili Thakur BJP

