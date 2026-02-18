Pension News: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಹೊರಡಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ʼಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿʼ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಧಿತ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಂಬಳದ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ 67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವು 65 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.