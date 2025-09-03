EPF ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ EPFO 3.0 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು EPF ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ EPFO 3.0 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ PF ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು, ತ್ವರಿತ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ KYC ನವೀಕರಣಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯರು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಯುಎಎನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, EPFO 3.0 UPI ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ, ಸದಸ್ಯರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸದಸ್ಯರ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುವುದನ್ನು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.