GST Major Update: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಭೆ ಸೆ. 03ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ(ಸೆ.03) ನಡೆದ 56ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇರುವ 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 5%, 12%, 18%, 28% ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಎರಡು 5% ಮತ್ತು 18% ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದರಗಳನ್ನು 18% ಮತ್ತು 12% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೀಗ ಅವಧಿ ವಿಮೆ, ಯುಲಿಪ್, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು 5% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಪಾತಿ, ಪರಾಠಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ದಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಸ್), ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ) ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳು ಈಗ 5% ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ.
1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರು, 1,500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 40% ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.