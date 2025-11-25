English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್

ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ . 
1 /5

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡಾ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,600 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

2 /5

COMEX ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,080 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು  ಇಳಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 50 ಡಾಲರ್ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.   

3 /5

ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು 8,300 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಐಬಿಜೆಎ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,146 ಆಗಿದೆ . 

4 /5

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇವುಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

5 /5

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು.

Gold price Gold rate Gold rate today Goldprice today Today Gold Rate

Next Gallery

ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಕಾರಕನಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ