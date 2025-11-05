ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ : ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 12,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ ! 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಮದುವೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 
 
ನವೆಂಬರ್ 5 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲಿ ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22  ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18  ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 12,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 20,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಿಂದ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ : 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 119916 ರೂ 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 119436 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 109843 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 89937 ರೂ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 145800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 

ಸತತ ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು. 

