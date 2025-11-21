English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ  ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
1 /8

ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.   

2 /8

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ  ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. 

3 /8

ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. 

4 /8

ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K 18K, 20K, 22K, 23K, 24Kಗಳಂತೆಯೇ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9Kಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

5 /8

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದು 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು  37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 

6 /8

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.  ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

7 /8

ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 12,448 ರೂ ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಅದೇ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 4,331 ರೂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ರೂ.   

8 /8

ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

Gold price Gold rate Gold price latest latest gold rate Gold Rate Drop

Next Gallery

ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಯಾಣ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ