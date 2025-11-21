ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K 18K, 20K, 22K, 23K, 24Kಗಳಂತೆಯೇ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9Kಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದು 99.9% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 12,448 ರೂ ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ. ಅದೇ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 4,331 ರೂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ರೂ.
ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.