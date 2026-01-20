ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ NPS ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..!

National Pension System Big Move: ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತ ಪಾವತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS)ಯ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಖಚಿತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಖಚಿತ ಪಾವತಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯ ನೀಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ(APY), ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಪಿಂಚಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಾವತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು PFRDA ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು PFRDA ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾಹೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಜನರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಕಾನೂನು, ವಿಮಾ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು NPS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಆದಾಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.