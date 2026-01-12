ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ..! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ

Makar Sankranti 2026 astrology : ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು 'ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವು ಈ ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ..
ಈ ವರ್ಷ, ಜನವರಿ 14, 2026 ರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:13 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ 'ಉತ್ತರಾಯಣ' ಈ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಶಟ್ಟಿಲ ಏಕಾದಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ : ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.