ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ.. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ

Surya Dosh Parihar: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಲು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ದಿನ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೋಷವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ʼಸೂರ್ಯ ದೋಷʼದಿಂದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹೊಂದುವ ದಿನವೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಿನ. ಸೂರ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.
ಸೂರ್ಯ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು) ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನವು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸೂರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.