20ರ ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ, 51 ರಲ್ಲೂ ಮಲೈಕಾ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌, ನಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಿಕ್ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.!

Malaika Arora fitness tips : ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 51 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, 20 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯರೂ ಸಹ ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಚೆಲುವೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 51ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಬನ್ನಿ ಒಂದೋಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ಅವರ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. "ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನೀರು ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೂರು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು." ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸೇರಿವೆ. ಅವಳು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಚಪಾತಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾಳೆ.
ಮಲೈಕಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೂಪ್, ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಲೈಕಾಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅವಳ ನಿಯಮಿತತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು. ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.