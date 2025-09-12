50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ

Hans And Malavya Rajyog: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ, ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಆದಾಯದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE Kannada NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.