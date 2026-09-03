/ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಪ್ರತಿ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ

malavya raj yoga on shri krishna janmashtami: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
malavya raj yoga on shri krishna janmashtami: ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಶುಕ್ರನು ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಶಿಫಲಗಳಾಗಿವೆ.