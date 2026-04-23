ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್‌..!

Dulquer Salmaan vote : ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಮಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲದ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟ. ಅವರ ಮಗ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಟ. ಮಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಟನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐ ಆಮ್ ಗೇಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆದ 2026 ರ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ, ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟ ಯಾವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಕೇರಳದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಚೆನ್ನೈ ಜೊತೆ ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.