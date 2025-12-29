English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ..!

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ..!

 Malu reveal bigg boss kannada: ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಲಿ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುವಾಗ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...
 
1 /6

ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

2 /6

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.. 

3 /6

ಆ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ತೇಳುವಾಗಲೇ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.

4 /6

ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿರೋದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡದವರನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮಾಳುವೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

6 /6

ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೇ  Bigg Boss ವಿನ್ನರ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲನಾನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾನು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 

Malu nipanal bigg boss kannada

Next Gallery

ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದು RCB ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತಾ.. ಕಾರಣ ಇದೆ!