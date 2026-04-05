ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ

Actor sumukha wedding: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ ಸುಮುಖ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಿಷಿಕೇಶದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ನಟ ಸಮುಖ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ನಟ ಸುಮುಖ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ʻಮನದ ಕಡಲುʼ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮುಖ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮುಖ ವಿವಾಹದವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಉಕಾ ಅವರು ಮೂಲತ ಮುಂಬೈನವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜೋಡಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.