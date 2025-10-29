ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Ruchaka Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹಾ ಯೋಗವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Ruchaka Rajayoga Effects: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025ರಂದು ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಸುಮಾರು 40ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಂ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಜಯಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.