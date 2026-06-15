Mangal Gochar on Surya Grahan: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
Mangal Gochar on Surya Grahan: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026ರಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆ ದಿನವೇ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಷ್ಟದ ಹಾದಿಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
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