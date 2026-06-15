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ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲ!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 15, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:08 AM IST

Mangal Gochar on Surya Grahan: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 
 

Mangal Gochar on Surya Grahan: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Mangal in Ardra Nakshatra Effect1/6

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ

ಆಗಸ್ಟ್‌ 12, 2026ರಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆ ದಿನವೇ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಮಂಗಳ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲೋಲ-ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

Mangal in Ardra Nakshatra Effect2/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. 

Mangal in Ardra Nakshatra Effect3/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಷ್ಟದ ಹಾದಿಗೆ ದೂಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Mangal in Ardra Nakshatra Effect4/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. 

Mangal in Ardra Nakshatra Effect5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ, ಅಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 

Mangal in Ardra Nakshatra Effect6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
SURYA GRAHAN
Mangal Gochar
Mangal Gochar on Surya Grahan
Mars transit
Kannada Astrology

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