ಬರೀ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿವು ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವು

ಮಂಗಳಸೂತ್ರವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಲಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಗುರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನವವಿವಾಹಿತರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನವವಿವಾಹಿತರು ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 20,000 ರೂ. ಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ್ದಾಗಿದ್ದು, 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನು ಪೋಣಿಸಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.