Indravathi Chauhan : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗಾಯಕಿ ಮಂಗ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಇಂದ್ರವತಿ ಚೌಹಾಣ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಜಾನಪದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರವತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ.
ಇಂದ್ರವತಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ "ರಾ ಕೆನೆಸ್" (Rawness). ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೈಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಗಾಯಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಡಿದ 'ಊ ಅಂಟಾವ ಮಾವ.. ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರವತಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡಿಗಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇಂದ್ರವತಿ ಕೇವಲ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ನರ್ತಕಿಯೂ ಹೌದು. ಇವರು ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 'ಬೋಲ್ ಬೇಬಿ ಬೋಲ್' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 'ಜಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದ 'ಜಾಜಿಮೊಗುಲಾಲಿ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್'.
ಇಂದ್ರವತಿ ಅವರದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ. ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಮಾಂಗ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದ್ರವತಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುತ್ತಿ ಮಂಡಲದ ಬಸಿನೆಪಲ್ಲೆ ತಾಂಡಾ ಇಂದ್ರವತಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು. 1996ರ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಬಳ್ಳು ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಬಂಜಾರ (ಲಂಬಾಣಿ) ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮೊದ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.