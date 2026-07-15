Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Mango Health Care: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು! ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್‌

Mango Health Care: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು! ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಷಾರ್‌

Written ByPrajwal B
Published: Jul 15, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:33 PM IST

Mango: ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

1/7

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅತ್ತ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜನಾಗಿರುವ "ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು" ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.   

2/7

ಮಾವು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು (60 ಕೆ.ಕೆ.ಎಲ್), ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು (15 ಗ್ರಾಂ), ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು (13.7 ಗ್ರಾಂ), ಫೈಬರ್ (1.6 ಗ್ರಾಂ), ಪ್ರೋಟೀನ್ (0.8 ಗ್ರಾಂ), ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (36.4 ಮಿಗ್ರಾಂ), ವಿಟಮಿನ್ ಎ (54 µg), ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ (640 µg), ಫೋಲೇಟ್ (43 µg), ವಿಟಮಿನ್ ಇ (0.9 ಮಿಗ್ರಾಂ), ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ (4.2 µg), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (168 ಮಿಗ್ರಾಂ), ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (10 ಮಿಗ್ರಾಂ), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ (11 ಮಿಗ್ರಾಂ), ರಂಜಕ (14 ಮಿಗ್ರಾಂ), ಕಬ್ಬಿಣ (0.16 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ (0.11 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

3/7

ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೆಲವರು ತಿನ್ನಲೇ ಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.  

4/7

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

5/7

ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದವರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

6/7

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೂ ಸಹ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

7/7

ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸಹ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
Mango
Watermelon
Summer diet
health
Summer fruits
Summer Drinks
Which food should we not eat with mango
Can a person suffering from diabetes eat mango
Who can't eat mangoes
When should you not eat a mango
Raw Mango Benefits
raw mango uses
Raw Mango Side Effects
Raw Mango Recipe
ಮಾವು
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಹಾರ
ಆರೋಗ್ಯ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಪಾನೀಯಗಳು
ಮಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾವು ತಿನ್ನಬಹುದೇ
ಯಾರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು
ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು
ಹಸಿ ಮಾವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹಸಿ ಮಾವಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು
ಹಸಿ ಮಾವಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ಹಸಿ ಮಾವಿನ ಪಾಕವಿಧಾನ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬರಗಾಲದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್; ವಿದ್ಯುತ್ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಭಸ್ಮ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!
Vijayanagara Farmers Crisis36 min ago
2
apartment maintenance new rules37 min ago
3
Karnataka Government Employees Transfer56 min ago
4
Belagavi fire1 hr ago
5
Chikkaballapur Grape Theft Case1 hr ago