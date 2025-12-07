English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!

ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!

mango leaf tea health benefits: ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ..ಅದೇ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ..?
1 /6

ಪಾಲಿಫಿನೋಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಊರಿಯೂತವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

2 /6

ಮಾವಿನ ಎಲೆಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್​ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಜಿಮರಸ್​ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವುಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

3 /6

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಿನ್  ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್‌ ನಂತಹ ಪಾಲಿಫಿನೋಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

4 /6

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಈ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ.  

6 /6

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

mango leaf tea Health benefits good health Mango leaf

Next Gallery

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!