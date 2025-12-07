ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!

mango leaf tea health benefits: ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಾ..ಅದೇ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ..?
ಪಾಲಿಫಿನೋಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಊರಿಯೂತವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಾವಿನ ಎಲೆಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಜಿಮರಸ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವುಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಿನ್ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಗಳು, ಕ್ವೆರ್ಸೆಟಿನ್ ನಂತಹ ಪಾಲಿಫಿನೋಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ.
ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.