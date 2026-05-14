  ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡ ದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದು!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡ ದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದು!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 14, 2026, 10:46 PM IST|Updated: May 14, 2026, 10:46 PM IST
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಈ  ಸಮಸ್ಯೆ  ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.   

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.   ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.    

ಮೊದಲು ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು  ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.     

ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇರಳೆ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ತಲೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.  

(ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಡುಕೋಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ! ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ..!

Chikkamagaluru Wildlife29 min ago
ʻಕ್ರಿಕೆಟ್‌ʼ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉ

ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್‌ಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾಟ! ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ: ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಆಲದ ಮರ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ತೆಂಗು

ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆನಾ?

