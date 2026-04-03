ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಡೇಂಜರ್ಸ್‌!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಫೀಸ್‌ ತಿನ್ನಬೆಡಿ

who should avoid mango: ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ.. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಬಿಸಿಲು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು, ಟ್ರೈಟರ್ಪೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲುಪಿಯೋಲ್ಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ರಸಭರಿತ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಾವಿನಹಣ್ಣನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೂಗು ಸೋರುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೀನುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಹಲವು ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಾಸರಿ ಗಾತ್ರದ ಮಾವು 150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾವು ಖಾರ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮಾವಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.