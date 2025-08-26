"ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲ.. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ಮುಖ್ಯ".. ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Manjima Mohan: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕುರಿತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Manjima Mohan: ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ. ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವವರೆಗೆ, ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಜೀವನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮೂರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ನಿವೇತಾ ಥಾಮಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇತ್ತೀಚಿನವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಮಂಜಿಮಾ ಮೋಹನ್.
ಮಂಜಿಮಾ ಮೋಹನ್, ಮೊದಲು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಒರು ವಡಕ್ಕನ್ ಸೆಲ್ಫಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
2016 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿಸಿದ "ಸಾಹಸಮ್ ವಾಸಾಗ ಸಾಗಿಪೋ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಿಮಾ ನರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಂಜಿಮಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ "ಬೂ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮಂಜಿಮಾ ಮೋಹನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಗೌತಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಜಿಮಾ ಮುತ್ತಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೇವರಟ್ಟಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಗೌತಮ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಂಜಿಮಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜಿಮಾಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವವರನ್ನು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ" ಎಂದು ಮಂಜಿಮಾ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.. ನನ್ನ ತೂಕ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಮೀರಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಜಿಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.