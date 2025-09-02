Manju Warrier: ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Manju Warrier: ದಿಲೀಪ್-ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ಛೇದನವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಗಾಸಿಪ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದಿಲೀಪ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಂಜು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಮಂಜು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೊರೆದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು.
ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸತತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಮಂಜು ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ಮಂಜು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ನೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಆಋಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯರ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ದಿಲೀಪ್ ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯರ್ "ದಿಲೀಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ 'ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ, ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು"
ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಜು ವಾರಿಯರ್ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದ ಎಂಪುರಾನ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ಗೆ 45 ವರ್ಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಂತರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.