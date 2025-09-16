English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂಪತ್ತು

Hanuma Favorite Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಸೆ.16) ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಂತಹ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16) ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಕನಾದ ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದ್ದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.   

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. 

ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. 

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ, ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಪರ್ವಕಾಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

