  • ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

ಮಾರ್ಚ್‌ 2026 ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ‌ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು

March 2026 Grah Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್‌  2026ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಾಗಿ ಸುಖದ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  2026ರ ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 02ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಗುರು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಧಮು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ವಕ್ರಿಯಾದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಬುಧನ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಮಾರ್ಚ್‌ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಲ. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. 

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. 

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.   ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

