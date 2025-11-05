ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ

Marigold flower cultivation : ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Marigold flower cultivation: ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲಾಭವೇನೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಚಂಡುಹೂವಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಾಕು. ಈ ಹೂವಿನ ಬೀಜಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಂದ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಂಡು ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ದಸರಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 200 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ತೋಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚೆಂಡು ಹೂ ಪಡೆಯಲು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ಈ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಹೂವಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಇನ್ನು ಈ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಮುದ್ದೆಯಾದ ಚಂಡುಹೂವು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಚಂಡುಹೂವು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುದ್ದೆಯಾದ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೂಬಿಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.