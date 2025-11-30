ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ

global gold market prediction: ಚಿನ್ನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುವ ಚಿನ್ನವು ಈಗ ಭಾರತ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಿನ್ನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳಬಹುದು.
2047 ರ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿಇಒ ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ದೇಶಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು ಲಂಡನ್ AM ಮತ್ತು PM ಮಾನದಂಡದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
RBI ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.