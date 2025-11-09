ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮಹಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.!

Good Husband prediction : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರ ಪ್ರೀತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ..
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇವಲ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಶಕ್ತಿ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತಾರೆ.. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮಾರ್ಚ್ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು. ಅವರು ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಇವರು ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ.. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮೇ : ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತ. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ..
ಆಗಸ್ಟ್: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರ ಜೊತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿ.
ನವೆಂಬರ್ : ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಭಾವನಾ ಜೀವಿಗಳು. ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರೊಳಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ದುಃಖಿತಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.