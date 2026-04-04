ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು

ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)