ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

Mars enters Aquarius: ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.49ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.28ರವರೆಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಸಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಮಂಗಳವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಾನವು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಂಗಳನ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಈ ದಿನದಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿರಿ...
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಆರನೇ ಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುರಾಸೆಯು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಸಹ ಶತ್ರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮಂಗಳವಾರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಧೈರ್ಯ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಥವಾ ದರ್ಜಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)