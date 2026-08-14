Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುವರ್ಣಯುವ ಶುರು!

ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುವರ್ಣಯುವ ಶುರು!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 14, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:59 AM IST

ಮಂಗಳನ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದ್ದರೂ, ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Mars Transit in Ardra Nakshatra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಕುಜ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗ-ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
 

1/6

ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನ ವೇಗ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10:42ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ.

2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಲನೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಳಿತು.

5/6

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳಿತು.

6/6

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
mars transit 2026
Mars Transit in Ardra Nakshatra
mangal gochar 2026
Ardra Nakshatra 2026
Mars Transit Kannada
Zodiac Signs 2026
Mesha Rashi
Mithuna rashi
Simha Rashi
Dhanu Rashi
Astrology Kannada
Horoscope 2026
Mangal Nakshatra Transit
Mars Astrology
Mars Transit effects
Zodiac Signs
Nakshatras
Mangal Nakshatra Gocha̧r Mangal Nakshatra Gochar Date and Time
Mars Transit Date and Timing
solar eclipse

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತು ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಯತ್ನ?
2
3
4
5